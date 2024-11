Scherma, Vezzali-Di Francisca: che stoccate! Niente pace anche a carriere sportive finite. Il motivo? Colpa di un phon

Scherma, stoccate anche a fine carriera tra le nemiche Vezzali-Di Francisca. Volano parole grosse

Non si sono mai amate due delle più grandi campionesse di scherma italiane: Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca. Tra gelosie, frecciatine, gossip e molto altro. Come l'enorme attesa di un phon in ritiro che andò prima a una rispetto all'altra e fece venire alla luce tutta la poca simpatia reciproca. Chi era presente riferì di una litigata epocale. Ma mai la situazione era mai emersa in maniera così evidente in pubblico come invece è successo ieri in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della nascita delle Fiamme Oro. Di Francisca ha provato a tendere una mano alla ex compagna di tante battaglie in pedana e con cui ha festeggiato anche molte medaglie olimpiche. Elisa ha preso in mano il microfono davanti a tutti e ha detto rivolgendosi a Vezzali: "Oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro, vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle una pace, ecco".

La risposta della Vezzali - riporta Il Fatto Quotidiano - è un vero e proprio fendente: "Guarda Elisa, - dice la ex sottosegretaria allo Sport del governo Draghi - dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…". Alla termine dell’evento, Vezzali ha aggiunto: “Non ho in sospeso nulla con nessuno, non ho nulla da chiarire, abbiamo visioni della vita diverse". Poco dopo Di Francisca ha sottolineato: "Non dobbiamo uscire a cena, pensavo fosse una cosa giusta da fare. Il mio stato d’animo? Davvero triste, non so se pranzerò o cenerò", dice con un sorriso palesemente ironico.

Lo scontro alle Olimpiadi di Londra 2012

Se Valentina Vezzali è la scherma italiana, con un palmares che mette i brividi, Elisa Di Francisca - riporta Il Corriere dello Sport - è una grande campionessa che le ha sfilato l'oro di Londra 2012 anche se tecnicamente l'argento fu di Arianna Errigo. Ma la pedana inglese è stata il teatro di uno scontro che, chi c'era, racconta come epico. E sembra anche che all'interno del ritiro azzurro qualcuno (o qualcuna) si lasciò sfuggire: "L'oro di Londra? Non lo ha vinto Elisa, lo ha perso Arianna". Vero, non vero? Leggenda? Nessuno ha mai confermato o smentito così come nessuno ha mai confermato o smentito che questa frase, sempre a Londra, di Di Francisca mandò di traverso il podio individuale del fioretto femminile: "Capisco Valentina e Arianna che sul podio non ridevano come me, non erano così sorridenti: ma sono state bravissime anche loro". Ecco, quelle risate forse a Valentina Vezzali, portabandiera e a caccia del quarto oro a 38 anni, non sono andate giù. Ma nonostante siano trascorsi 12 anni la questione è rimasta ancora aperta, niente pace tra Vezzali e Di Francisca.