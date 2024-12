Coppa del mondo di sci a Bormio, dopo Sarrazin brutta caduta per lo svizzero Caviezel: portato via in elicottero

Brutta caduta per lo svizzero Caviezel: trasportato in elicottero

Dopo Sarazzin brutta caduta anche per lo svizzero Gino Caviezel: il superG di coppa del mondo di Bormio è stato interrotto appena dopo il suo inizio. Lo sciatore è stato subito soccorso con intervento dell'elicottero. Ha apparentemente problemi ad una gamba. L'elvetico ha sbattuto contro un palo violentemente con apertura dell'air bag ed è poi scivolato per decine di metri lungo la discesa.

Lo sfortunato sciatore è stato soccorso in pista e dopo qualche minuto è intervenuto un elicottero che lo ha recuperato per trasportarlo in ospedale. La gara è quindi ripresa, dopo un controllo della pista da parte degli organizzatori. Venerdì scorso, sempre sulla Stelvio, c'era stata la caduta rovinosa del francese Cipryen Sarrazin nella seconda prova cronometrata in vista della discesa libera svoltasi ieri. Lo sciatore è stato operato ieri alla testa per ridurre l'ematoma intracranico che aveva subito nella caduta.