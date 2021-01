Sci, ciclone Bassino: storica doppietta in Coppa

Ciclone Bassino. Sulla Coppa del mondo femminile si e' abbattuto il ciclone sorridente, leggero e carico di grinta che porta il nome Marta Bassino. E' lei, 24 anni di Borgo San Dalmazzo, la gigantista piu' forte e completa di questa stagione. Cinque gare tra i pali larghi e gia' quattro vittorie, le ultime due sulla stessa pista e soprattutto a distanza di appena 24 ore. Teatro della doppia fantastica impresa dell'azzurra, il ghiacciato pendio della 'Podkoren 3', la pista di Kranjska Gora che ha salvato il fine settimana del Circo rosa in Slovenia perche' nella prevista sede di Maribor mancava la materia prima: la neve.

Marta e' stata autrice di una seconda manche perfetta, ha tracciato una linea rotonda, leggera, scappando via tra una 'rossa' e una 'blu' (i colori delle porte) e affrontato da grande campionessa il muro finale. Seconda dopo la manche del mattino, l'azzurra con la sua sciata tranquilla ma all'attacco ha messo pressione all'americana Mikaela Shiffrin, prima a meta' gara con 30 centesimi, ma poi finita solo sesta a 1"27. Seconda a 66 centesimi Michelle Gisin che il giorno prima era diventata la seconda svizzera di sempre dopo Vreni Schneider a salire sul podio in tutte le specialita'.

Terza la sorprendente slovena Meta Hrovat a 73. Bassino ha centrato il poker stagionale dopo la vittoria nell'opening di Soelden a meta' ottobre, il successo a Courchevel un mese fa e il trionfo di ieri sempre nella localita' slovena non distante dall'Italia. Un successo quello di oggi che porta a 98 il numero delle vittorie italiane al femminile in Coppa. Bassino e' a quota 5 (ha superato quota 4 di Karen Putzer), tutte in gigante e solo meglio di lei aveva fatto negli anni 2000, Denise Karbon con 6. Ma c'e' di piu' nel librone dei record perche' la doppietta di Marta ha due illustri storici precedenti dal 1966, anno d'inizio della Coppa del mondo. Il primo risale a esattamente 24 anni fa.

Era il 17 e 18 gennaio 1997 quando a Zwiesel in Germania, Deborah Compagnoni vinse entrambi gli slalom giganti. Il secondo bis, ma in discesa libera, e' datato 29 e 30 novembre 2001 quando sulle piste canadesi di Lake Louise, Isolde Kostner vinse due volte. "E' bellissimo vivere emozioni cosi forti ed indescrivibili, non riesco a trattenere le lacrime - ha commentato Marta Bassino oggi alla quinta vittoria in Coppa -. Oggi nella prima manche ho accusato un po' la fatica del giorno prima su quella che e' una delle piste piu' difficili che mai abbia affrontato in Coppa.

Nella seconda ho dato fondo a tutte le energie che mi erano rimaste: quando ho visto la luce verde vicino al mio nome e' scoppiata l'emozione. Vivo il momento piu' bello della mia carriera e me la godo, non sto pensando troppo al futuro, vivo giorno dopo giorno e gara dopo gara, cercando di raccogliere ad ogni appuntamento il mio massimo e alla fine faremo i conti". Ora la Coppa del mondo si trasferisce in Svizzera, a Crans-Montana dove venerdi' e sabato sono in programma due discese e domenica un superg. Prima dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo ci sara' ancora il gigante a Plan de Corones in Alto Adige e il weekend veloce a Garmisch-Partenkirchen.