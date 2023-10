Scommesse, otto giocatori tra Roma e Lazio. Un pezzo grosso dei giallorossi

Scommesse, l'ex primavera in lista Champions nell'anno del Triplete. Corona e l'elenco dei 30 calciatori

L'inchiesta che ha travolto il mondo del calcio continua, si allarga a macchia d'olio lo scandalo del calcio scommesse che per ora vede indagati: Fagioli, Zaniolo e Tonali. L'uomo di cui parla Fabrizio Corona, quello che sarebbe la sua fonte, - si legge su La Verità - ha giocato nella primavera dell'Inter ai tempi di Mourinho ed è stato inserito nella lista Champions dei nerazzurri nell'anno del Triplete. Si chiama Antonio Esposito, è nato a Napoli nel 1990 ed è amico di Zaniolo. Forse bisognerà attendere la partita della Nazionale di questa sera tra Italia e Inghilterra per poter conoscere la lista completa dei giocatori coinvolti (si parla di 30 calciatori). Anche Corona ha accettato di fermare le sue rivelazioni sino a questa sera, quando dovrebbe svelare in tv alcune delle storie che ha raccolto in questi giorni da varie fonti. Ma se Mourinho - prosegue La Verità - stimava il giovane Esposito, il presunto "allibratore" per le sue doti calcistiche, adesso dovrà fare i conti con il calcioscommesse anche nella sua squadra.

Infatti a Roma circolano insistentemente i nomi di otto giocatori, quattro giallorossi e quattro della Lazio. Nella squadra di Mou uno degli atleti coinvolti sarebbe uno dei simboli della squadra, mentre tra i biancocelesti ci sarebbe un difensore e gli ultrà gli avrebbero fatto sapere, tramite un compagno più anziano, di essere pronti ad andare a fargli una bella ramanzina a casa. Si parla anche di un giovane dell'Inter e di uno più attempato del Milan, e persino di un presidente di Serie A. Il giovane Esposito - stando alle fonti de La Verità - sarebbe quindi il personaggio chiave di questa vicenda. Fari, tra le altre cose su una casa da 200mila € ceduta da Esposito alla famiglia Zaniolo. Spunta anche un file audio di altri quattro atleti ludopatici. Tutto, forse, sta per essere svelato. Ma subito dopo il match di stasera contro l'Inghilterra.