Scudetto Napoli, Spalletti prende malissimo le parole di De Laurentiis dopo la vittoria. "Troppo facile così"

Scudetto Napoli, Spalletti prende malissimo le parole di De Laurentiis

Con lo scudetto finalmente tra le mani, Spalletti si toglie qualche macigno dalle scarpe. Il tecnico del Napoli, durante la conferenza stampa post vittoria del terzo titolo dopo oltre 30 anni di digiuno, tiene a fare qualche precisazione in merito alle dichiarazioni del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

“Già l’anno scorso quando lottavamo per lo scudetto io dissi si può lottare e bisogna crederci, ma voi (riferito ai giornalisti, ndr) mi avete detto che ho osato troppo con i miei giocatori e che creavo difficoltà. Quest’anno mi dite che non credevo al risultato e De Laurentiis sì perché l’ha detto all’inizio”.

“Adesso De Laurentiis dice di voler vincere la Champions”, continua l’allenatore. “È troppo facile così, dice sempre il massimo e casca sempre in piedi. Ma del futuro deve parlare con me non lo deve dire a voi”.

“Lo scorso anno siamo arrivati terzi e siamo stati contestati fino in albergo”, prosegue Spalletti. “Nessuno ci credeva, nessuno pensava che saremmo potuti arrivare tra i primi quattro. Sono venuto qui per vincere, perché sono arrivato dopo Sarri, Ancelotti, Gattuso che qui ha vinto una Coppa Italia. Io lavoro per arrivare a qualcosa”.