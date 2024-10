Sergio Ramos alla Juventus dopo il crociato di Bremer? Si accende il mercato degli svincolati di lusso (ma attenti a Pedro Felipe)

Bremer, lesione del crociato, il comunicato della Juventus

La Juve fa il punto sugli infortuni di Gleison Bremer e Nico Gonzales. Brutte notizie per il difensore brasiliano. "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Bremer infortunio, quando rientra. I tempi di recupero

Stagione finita o quasi per il difensore brasiliano Gleison Bremer. Thiago Motta dovrebbe perderlo per circa 7 mesi. Il lunghissimo stop del centrale bianconero aprirà maggiori spazi a Pierre Kalulu (in prestito con diritto di riscatto dal Milan: eventuale operazione complessiva attorno ai 18 miloni) che sta facendo bene ed è stato protagonista anche nella vittoria di Champions League sul campo del Lipsia - o Danilo al fianco di Federico Gatti.

Serio Ramos alla Juventus dopo il crociato di Bremer? Si accende il mercato degli svincolati di lusso

La Juve, per sostituire il difensore centrale Gleison Bremer dopo il gravissimo infortunio, potrebbe tornare sul mercato? Ci sono alcuni svincolati di lusso che potrebbero in quell'ottica interessare i bianconeri: il nome più affascinante è quello dell'ex stella di Spagna e Real Madrid, Sergio Ramos (ultima esperienza con la maglia del Siviglia). Oppure il danese Simon Kajer che ha lasciato a fine giugno il Milan (con cui vinse lo scudetto del 2021). Oppure il centrale greco per anni baluardo della Roma, Kostas Manolas (ultima squadra Salernitana).

Senza squadra anche il 32enne Adama Soumaoro (che Thiago Motta conosce bene, 3 anni al Bologna sino alla scorsa stagione) o Joel Matip, tedesco (naturalizzato camerunense) classe '92 per otto anni al Liverpool.

Juventus, Pedro Felipe promosso dalla Juve Next Geen dopo l'infortunio di Bremer

Oppure attenti alla soluzione interna. Thiago Motta è da sempre un grande valorizzatore di giovani e potrebbe puntare alla promozione di Pedro Felipe dalla Juventus Next Geen alla prima squadra della Juve: classe 2004 è un centrale brasiliano di grande fisico di proprietà del Palmeiras, ma su cui la società biaconera ha un diritto di riscatto a 2,3 milioni (oltre ai 300mila del prestito che scade al 30 giugno 2025).

Juventus, Bremer, ma non solo: l'infortunio di Nico Gonzales

Meno grave l'infortunio di Nico Gonzalez: l'esterno d'attacco argentino potrebbe restare fermo ai box per circa tre settimane con Conceicao a prenderne la maglia da titolare nel tridente a supporto di Vlahovic, completato da Yildiz e Koopmeiners.