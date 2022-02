Serie A, Dal Pino a un passo dalle dimissioni. Pechino 2022, Malagò positivo

Serie A, Paolo Dal Pino a un passo dalle dimissioni: si trasferirà negli Usa. Olimpiadi Pechino, Giovanni Malagò positivo

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi. A riportarlo è l'Ansa. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa.

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al covid ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino dove è arrivato ieri per i Giochi olimpici. Lo apprende l'Ansa. Malagò, che è totalmente asintomatico, è in stato di isolamento sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), in base alle regole. Malagò ha ricevuto la telefonata del Presidente del Cio, Thomas Bach, che si è detto dispiaciuto di questo inconveniente e gli ha augurato una pronta guarigione.