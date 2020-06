Serie A, decise le due partite in chiaro. Dove andranno in onda e quando

SERIE A IN CHIARO: ATALANTA-SASSUOLO SU TV8 E VERONA-CAGLIARI SU DAZN

La serie A riparte con due match che saranno trasmessi in chiaro. Dopo settimane di voci e indiscrezioni si sta trovando la quadra e non ci sono grandi colpi di scena: niente big match, né chance di vedere un paio di partite a giornata. Come previsto si va verso la messa in onda su TV8 di Atalanta-Sassuolo. Match simbolo, il calcio che riparte e lo fa a Bergamo che ha sofferto tantissimo nei mesi di emergenza per il coronavirus. Poi, un secondo match potrebbe andare su Dazn in streaming free. Verona-Cagliari pare essere in pole position. La quadra si è trovata sulla possibilità per le reti generaliste di mandare in onda gli highlights dei match con anticipo sui tempi di embargo previsti dai contratti. E sull'assenza di pubblicità nella trasmissione dei due match free.

"Siamo a buon punto, ho avuto la disponibilità di tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky, avremmo avuto problemi. Dobbiamo trovare forme che garantiscano un po' tutti, potremmo offrire gli highlights in un tempo minore. Tra 24-48 ore dovremmo avere una soluzione. Quante partite in chiaro? Credo un paio", ha detto il ministro Spadafora a Porta a Porta.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha aggiunto qualche dettaglio: "Siamo in via di definizione. Dove sarà possibile trasmetteremo due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l'altra, di Dazn, potrebbe essere Verona-Cagliari. La prima sarà in diretta su Tv8, la seconda sul canale youtube del broadcaster. Non ci sarà pubblicità: è un'eccezione, stiamo parlando di un diritto pay venduto a cifre importanti, dobbiamo distaccarci il meno possibile da quanto già definito. L'altra novità è che saranno disponibili gli highlights a fine gara per le emittenti che li hanno acquistati".