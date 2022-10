Serie A diritti tv a Paramount+? Dazn, Sky e... Terremoto sul campionato

Diritti tv serie A: Paramount lancia la sfida a Dazn e Sky Sport

Paramount è pronta a scendere in campo per la serie A? L'indiscrezione clamorosa tra calcio e diritti tv scalda la partita del campionato che si aprirà a breve. Sta infatti per chiudersi il triennio che ha consegnato a Dazn tutte e 10 le partite (7 in esclusiva) con 3 match a giornata anche su Sky Sport (oltre al canale Zona Dazn partito quest'anno che trasmette tutte le sfide): ancora una stagione così e poi si dovrà ripartire per assegnare il bando che andrà dal 2024 al 2027 (l'attuale ha portato circa 930 milioni a stagione alla Lega Serie A). E, secondo Tuttosport, anche Paramount, appena sbarcata in Italia con la piattaforma in streaming Paramount+ (ricchissima offerta di serie tv, film italiani e internazionali) è pronta a giocarsi la sfida: potrebbe entrare nei prossimi mesi nel giro di consultazioni con gli operatori interessati a investire sulle dirette delle partite di campionato.

Paramount stando a questi rumors viene indicato come partner ideale della Serie A per due motivi. Da un lato è già legato alla Serie A, visto che uno dei suoi canali – Cbs – ha acquistato i diritti del massimo campionato negli USA per il 2021-2024. E poi ha sede a New York, area geografica dalla quale proviene la maggior parte delle nuove proprietà straniere dei club italiani.

Diritti tv serie A: Apple sogna il calcio italiano in streaming

Nelle scorse settimane si è anche parlato di Apple che potrebbe entrare nella partita dei diritti tv della Serie A in vista del triennio 2024-2027 dopo che è già sbarcata nel mondo del calcio, acquistando i diritti della MLS negli Stati Uniti d’America. "Apple-Serie A per i diritti tv? Idea nata dall'incontro tra De Laurentiis e Tim Cook. Poteva sembrare una boutade ma è un progetto sul quale si sta lavorando, sui diritti media sportivi che Apple fino a 18 mesi fa non curava. Adesso, invece, hanno cambiato filosofia e già in America hanno stretto accordi con il Baseball e la MLS per la trasmissione dei diritti Tv. In Italia si collegherebbe alla famosa idea del canale della Lega che ogni tanto torna in voga", ha spiegato Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

La partita dei diritti tv per la serie A si annuncia dunque caldissima: da capire le intenzioni degli attuali player (Dazn-Sky) e se affonderanno il colpo Paramount-Apple. Ma attenzione anche da Amazon che con Prime Video è già sceso in campo con un match in Champions League delle italiane in esclusiva a ogni turno.