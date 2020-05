Serie A, è fatta: si riprende il 20 giugno, Coppa Italia il 13 e il 17

La Serie A riparte il 20 giugno, la Coppa Italia tra il 13 e il 17 dello stesso mese. Dopo meno di un ora di summit tra governo e i vertici del calcio, il ministro Spadafora è andato da Conte per definire la data del nuovo inizio del campionato: il 13 o il 20 giugno. La riunione, iniziata alle 18.30, ha visto protagonisti Vincenzo Spadafora, Figc, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri. All'incontro si è arrivati con un certo ottimismo per le notizie da Bologna sul test negativo per uno dei membri dello staff della società emiliana precedentemente trovato positivo all’esame del tampone.

L'ok del Cts già arrivato in mattinata

Già nella mattinata di giovedì il Cts aveva dato l'ok. Il nuovo protocollo sanitario sulla ripresa dell’attività agonistica è sostanzialmente identico a quello sugli allenamenti collettivi. Non sarebbero sorti particolari problemi anche perché la famosa norma sulla quarantena “automatica” della squadra in caso di positività è rimasta inalterata. Il Cts ha espresso il suo "apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell'analisi di molti aspetti", ribadendo però come "le norme attualmente in vigore prevedano chiare disposizioni" a proposito "della quarantena di un soggetto positivo" e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra.