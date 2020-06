Serie A, ecco il pallone del campionato 2020-21: le immagini

Footy Headlines ha svelato in anteprima le prime immagini del nuovo pallone della Serie A per la prossima stagione. Realizzato da Nike e basato sull’ultimo modello Aerowsculpt del noto brand statunitense, si chiamerà "Nike Aerowsculpt" e sarà a base bianca, con una grafica gialla e blu e alcune sfumature di rosso. In evidenzia, oltre al logo dell'azienda, anche il logo della Serie A.