Serie A: esonero. Dopo Alvini-Cremonese salta un'altra panchina: ufficiale

Davide Nicola esonerato dalla Salernitana

L'8-2 subito a Bergamo contro l'Atalanta è costato l'esonero a Davide Nicola. L'allenatore piemontese, arrivato alla Salernitana lo scorso febbraio e capace di portare alla salvezza il club campano grazie a una grande rimonta nel girone di ritorno, paga la dura sconfitta subita al Gewis Stadium e un inizio di 2023 difficile: un punto in 3 partite (ko in casa col Milan poi pari in casa col Torino). Complessivamente la Salernitana non vince dal 30 ottobre, quando conquistò i tre punti in casa della Lazio (da quel giorno due pareggi e quattro sconfitte).

Salernitana-Nicola, Alvini-Cremonese e... gli esordi in serie A

Davide Nicola lascia una Salernitana che comunque, se finisse il campionato oggi, sarebbe salva: è quintultima a 18 punti (pari con lo Spezia) con +8 sulla Sampdoria terzultima (blucerchiati con una partita in meno). "Sono l'allenatore della Salernitana e, fino a quando lo sarò, darò il massimo per questo club. Sono entusiasta di quello che faccio e sono convinto che il lavoro può migliorarci. È normale che quando perdi così si possa parlare di esonero, fa parte del nostro lavoro. Io mi concentro su cosa fare", aveva detto Davide Nicola dopo la sconfitta di Bergamo. E l'esonero è arrivato a poche ore da quello della Cremonese nei confronti di Alvini (al suo posto Davide Ballardini). In pole per sostituire Davide Nicola c’è D’Aversa, ma tra i candidati anche Semplici e Di Francesco.

Oltra a Nicola-Salernitana e Alvini-Cremonese, in serie A quest'anno erano già stati esonerati Giovanni Stroppa al Monza (al suo posto Raffaele Palladino), Gabriele Cioffi a Verona (sostituito da Marco Zaffaroni) e Marco Giampaolo alla Sampdoria (Dejan Stankovic sulla panchina blucerchiata).