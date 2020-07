Serie A, gli orari dell'ultima giornata: Juve-Roma, Atalanta-Inter sabato sera

La Lega ha annunciato in una nota gli orari della 38esima e ultima giornata di Serie A. La novità è che si torna alle origini, con le consuete fasce orarie alle 18 e alle 20.45. Le sfide per l'Europa si giocheranno sabato sera, quelle per la salvezza domenica. Ecco tutte le partite:

Sabato 1 agosto: Brescia-Sampdoria (h.18), Atalanta-Inter (h. 20.45), Juventus-Roma (h. 20.45), Milan-Cagliari (h. 20.45), Napoli-Lazio (h. 20.45).

Domenica 2 agosto: Spal-Fiorentina (h. 18), Bologna-Torino (h. 20.45), Genoa-Verona (h. 20.45), Lecce-Parma (h. 20.45), Sassuolo-Udinese (h. 20.45).