Serie A, Gravina: "Molto preoccupato per la prossima stagione, troppo ritardo"

Pensare di finire questo campionato dopo il coronavirus era un qualcosa di inaspettato, ma Gabriele Gravina già pensa alla prossima stagione e non è tranquillo: "Lo scudetto è sempre un titolo di merito - dice ai microfoni de La Politica nel Pallone su Gr Parlamento -. In un momento così complicato, non solo per lo sport italiano ma per tutto il nostro paese a causa di questo virus, arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario. Per il campionato ma soprattutto per chi ha vinto il campionato".

Raduni e preparazioni, senza conoscere le nuove procedure da seguire

Gravina ha però aggiunto: "La mia mente e il mio cuore sono già al di là di questo campionato. Sono molto ma molto preoccupato per la prossima stagione: le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d'emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato". Una richiesta d'aiuto dunque, sarà ascoltato?