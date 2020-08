Serie A, il campionato 2020-21 ripartirà il 19 settembre

Ora è ufficiale, la Serie A 2020-21 ripartirà il 19 settembre, Così ha deciso il Consiglio di Lega riunitosi in serata. Cancellata dunque l'ipotesi iniziale di partire il 12 settembre dato che i club a favore del 19 erano in numero maggiore. Una settimana di tempo in più, in un contesto simile, può essere preziosa e può incedere sulla durata della sosta invernale: partendo prima ai giocatori potrebbe essere concessa una pausa lunga, al contrario sarebbe stato necessario inserire un turno sotto le feste, il 3 gennaio 2021. Posticipare oltre il 19 era un’idea che in A piaceva al Napoli e a pochissimi altri: per la Lega non è una soluzione ipotizzabile. La stagione va chiusa entro il 23 maggio per concedere spazio alle nazionali in vista dell’Europeo.