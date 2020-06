Serie A in tv in chiaro, Spadafora accelera: due partite ogni giornata

Serie A in tv in chiaro, Spadafora: "Siamo a buon punto"

"Stiamo a buon punto nel trovare un accordo per venire incontro a tutti", ha spiegato il ministro delle Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora nel corso di una diretta Facebook, sulla trattativa per trasmettere alcune partite della Serie A in chiaro.

"Non e' facile - ha spiegato - Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate a nessuno, poi c'e' la Rai, Mediaset a Dazn. Insomma, e' una partita complessa ma ci stiamo riuscendo" ha concluso Spadafora.

Serie A in tv in chiaro, Spadafora accelera: due partite a giornata

L'ipotesi iniziale era di una o due partite di serie A, a iniziare da Atalanta-Sassuolo, nella prima giornata di ripresa della serie A (quella dei recuperi), arrivando eventualmente anche a coprire la seconda.

Ma Spadafora vuole andare oltre, cercando una convergenza per trasmettere due partite di campionato ogni turno. Si lavora per trovare una quadra, dopo che Mediaset aveva inviato una lettera di diffida alla Lega calcio, non essendo i diritti tv per le partite in chiaro stati assegnati. Altro tema di discussione è la riduzione degli embarghi sugli highlights. In ballo ascolti tv (e quindi di conseguenza la raccolta pubblicitaria legata agli eventi e abbiamo visto con Juventus-Milan e Napoli-Inter quanto siano stati alti i dati Auditel).

Le parti sono al lavoro per l'accordo. Le "ipotetiche modifiche ai contratti di licenza dei diritti audiovisivi 2018-21", e in particolare "la riduzione degli embarghi degli highlights e la fattibilità della trasmissione in chiaro di due partite per giornata" saranno i temi affrontati nell'assemblea di Lega di Serie A convocata in via d'urgenza per giovedì 18 giugno in videoconferenza.