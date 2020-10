Serie A, positivo presidente della Lega Dal Pino. Assemblea sui fondi slitta

Lega serie A, positivo il presidente Dal Pino

La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente - si legge in una nota - sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario.

Proprio ieri Dal Pino ha avuto una call di lavoro con il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora per discutere del caso Juventus-Napoli. "Un confronto utilissimo. Sulle questioni che riguardano il campionato ne parleremo con Gravina e la Figc. Abbiamo fatto un quadro sul calcio, con le visioni industriali: era un incontro programmato da tempo", ha dichiarato a margine dell'incontro il ministro.

Ho scritto al presidente della @SerieA Paolo Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Nella call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport — Vincenzo Spadafora (@vinspadafora) October 6, 2020

Lega Serie A, slitta dell'assemblea sui fondi

Intanto siamo alla vigilia dell'assemblea che dovrà decidere quale delle due cordate ancora diventerà socia al 10% nella nuova media company della Serie A. Operazione fortemente voluta proprio da Dal Pino, approvata dalle venti società di Serie A nell’assemblea del 9 settembre. In corsa Cvc/Advent/Fsi e Bain/Nb Renaissance. I compensi minimi annuali per i diritti tv potrebbero essere stati alzati più del prezzo iniziale per il 10%, pari a 1,625 miliardi per Cvc e 1,35 peer Bain, secondo le offerte di fine luglio.

L'assemblea slitta al 13 ottobre. La riunione dei club si svolgerà esclusivamente in videoconferenza e non più, come inizialmente previsto, all’Hotel Hilton a Milano. Lo spostamento non per la positività di Dal Pino (l’amministratore delegato Luigi De Siervo presiederà l’assemblea), ma perché serve ancora qualche modifica per completare la stesura del bando per i diritti esteri del campionato italiano del triennio 2021-24, all’ordine del giorno insieme alla votazione sui fondi di private equity. Qualche giorno in più di attesa che può aiutare anche viste le acque agitate in cui ha navigato il calcio italiano per il caso Juventus-Napoli.