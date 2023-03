Serie C: calciatore fa la pipì a bordocampo e viene espulso

Piacenza-Lecco, l'attaccante Bunino fa pipì prima di entrare in campo. L'arbitro lo espelle

Il centravanti del Lecco Cristian Bunino è stato espulso dall’arbitro per aver fatto pipì prima di entrare sul terreno di gioco del Garilli nella partita di domenica nel campionato di Serie C (girone A) contro il Piacenza. Il fatto è avvenuto al 76' quando l'attaccante stava finendo il proprio riscaldamento: ad un certo punti si è allontanato verso la recinzione della Curva Sud, poi è andato verso le grate, dove era più nascosto.

Serie C: Bunino fa la pipì a bordocampo e viene espulso. L'allenatore Foschi: "Speravo che la terna usasse il buon senso"

Ma il guardalinee Marco Cerilli di Latina ha notato la scena, richiamato l’attenzione dell'arbitro Simone Gallipò di Firenze che gli ha alzato il cartellino rosso. L'allenatore Foschi, nel post partita, ha spiegato: "È il regolamento e va applicato. Ma speravo che la terna usasse il buon senso perché non ha offeso nessuno, nessuno l’ha visto. Speravo in un’ammonizione, ma l’arbitro non ha sbagliato. E Bunino? Neanche. Secondo me non lo sapeva neanche…"

