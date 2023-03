Luis Enrique-Milan, la rivelazione sulla panchina rossonera

Milan su Luis Enrique in caso di addio con Stefano Pioli? Le parole di Walter Sabatini

Se il Milan dovesse cambiare allenatore a fine stagione, attenti al nome di Luis Enrique. Stefano Pioli è forte di un altro anno di contratto (scadenza 30 giugno 2024), ha alle spalle due stagioni esaltanti (il secondo posto con ritorno in Champions e lo scudetto del 2022), gode della stima della società, ma la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo da non fallire. I prossimi due mesi, con 11 giornate di campionato da giocare, saranno una lunga volata per raggiungere almeno il quarto posto (posizione che i rossoneri attualmente occupano con +1 sulla Roma, al netto però della penalizzazione che ha subito la Juventus: il 19 aprile il Collegio di Garanzia del Coni dovrà esprimersi su questo tema).

Stefano Pioli - Brahim Diaz (foto Lapresse)



Ma torniamo a Luis Enrique. Nel caso il club rossonero cercasse un allenatore, il nome dell'ex ct della Spagna (e mister del Barcellona) potrebbe essere buono per il Diavolo? Walter Sabatini, che ha lavorato con il tecnico spagnolo ai tempi della Roma, ha risposto così alla Gazzetta dello Sport: "Luis Enrique è cresciuto ed è all'altezza dei grandissimi, mi piacerebbe enormemente rivederlo in Serie A. Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che Ricky Massara ci stia pensando. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui".