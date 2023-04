Serie C, indagine su Pergolettese-Triestina: possibile illecito sportivo

Serie C, indagine in corso sul match Pergolettese-Triestina per possibile illecito sportivo

Un altro caso agita il finale della Serie C: la Procura Federale, infatti, ha aperto un fascicolo su Pergolettese-Triestina, sfida dell’ultima giornata del girone A che sul campo ha avuto non solo un epilogo concitato, ma anche un pre-gara tutto da chiarire.

Prima della partita, se non addirittura il giorno antecedente alla sfida, alcuni giocatori della squadra di casa sarebbero stati avvicinati da persone terze intenzionate a incidere sul risultato. Gli stessi calciatori hanno subito informato i loro dirigenti, i quali hanno così presentato un esposto alla Procura: "Se abbiamo dubbi lo diciamo" ha affermato il direttore generale del club lombardo Cesare Fogliazza.

Da qui è partita l’indagine per cercare di capire se c’è stato un reale tentativo di alterare il risultato oppure se si è trattato di un equivoco. Ma lo stesso finale del match non ha fatto altro che alimentare i dubbi: il risultato era fermo sullo 0-0 con la Triestina a quel punto retrocessa direttamente vista la contemporanea vittoria del Piacenza: quando, a 7’ dalla fine, la Pergolettese si è portata in vantaggio la situazione sembrava definita, invece con un colpo di coda la Triestina è riuscita prima a pareggiare (88’) e poi a segnare il gol vittoria (95’) che le ha consentito di evitare la retrocessione diretta (rimasta al Piacenza) restando in zona playout.

La Procura della Federcalcio sta indagando, e poi valuterà se procedere al deferimento o archiviare.