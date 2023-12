"Sesso con Valentino Rossi prima delle gare?". Francesca Sofia Novello prende in contropiede Diletta Leotta

"Sesso nel paddock?". La domanda alla compagna di Valentino Rossi a Mamma Dilettante di Diletta Leotta

Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, nella seconda puntata ha ospitato Francesca Sofia Novello, compagna della leggenda del motociclismo mondiale Valentino Rossi (9 titoli iridati e emozioni irripetibili che il Dottore ha regalato ai tifosi italiani nella sua carriera) e mamma di Giulietta. "Sesso nel paddock", viene chiesto a Francesca Sofia Novello durante Mamma Dilettante. "Sì o no?", dice Diletta Leotta.

Francesca Sofia Novello a Diletta Leotta: "Sesso con Valentino Rossi nel paddock? Sì, eravamo già una coppia"

«Sesso nel paddock? Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa - ha spiegato Francesca Sofia Novello a Diletta Leotta a Mamma Dilettante (prodotto da Dopcast) -. Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini. E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino Rossi. I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove, che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline. La fidanzata del Dottore ha aggiunto: «Quindi non è che c’è tutto questo gran sesso. Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. A noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un'area dedicata solo a loro, è come una camera»

Francesca Sofia Novello prima a sapere della gravidanza di Diletta Leotta

Francesca Sofia Novello "è stata la prima a sapere della mia gravidanza" confessa Diletta Leotta in apertura della seconda puntata del podcast Mamma Dilettante. «Eravamo entrambe a un evento durante la Fashion Week. A tavola ci sediamo di fianco e quando servono l’antipasto con un piatto di prosciutto crudo vedo Diletta che inizia a guardarsi intorno incerta sul da farsi. E non mangia niente. Poi passo l’ora e mezza successiva a rispondere alle domande di Diletta sul parto e post-parto. E lì mi sono insospettita» ricorda, invece, Francesca Sofia Novello.

Francesca Sofia Novello e Diletta Leotta: la compagna di Valentino Rossi a Mamma Dilettante

Francesca Sofia Novello la chiama coincidenza: proprio nello stesso momento in cui scopre di aspettare Giulietta, Valentino Rossi in Spagna decide di abbandonare la MotoGP. Sembra una favola ma è solo una delle tante storie che Francesca ha raccontato ai microfoni di “Mamma Dilettante”: una famiglia affiatatissima, tante nuove sfide da genitori, un Ranch dove la piccola cresce dentro una comunità motorizzata. Diventerà la nuova campionessa delle due ruote?

Francesca Sofia Novello rimane incinta nei giorni in cui Valentino Rossi decide di ritirarsi dalla MotoGp

La compagna di Valentino Rossi racconta a Diletta Leotta: «Ho scoperto di essere incinta di giovedì, ma non l’ho subito detto a Vale perché aveva una gara il weekend successivo. Dopo aver ben figurato durante la qualifica, la domenica però Valentino cade e quando si ritrova nella ghiaia decide istintivamente di ritirarsi dall’attività agonistica. Nella sua testa quello è stato il momento in cui ha deciso di ritirarsi. E così, quando la domenica sera è tornato a casa, mentre io gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere. Nello stesso momento ci siamo rassicurati a vicenda. Giulietta è poi nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della MotoGP senza Valentino Rossi. Vale ha guardato la prima gara lontano dalla pista con la bimba in braccio».

Francesca Sofia Novello racconta a Diletta Leotta la passione di Giulietta per le moto

«Giulietta ha nel DNA la passione per la moto. Un po’ perché ovviamente in casa abbiamo le moto, i caschi, un po’ perché il sabato va al ranch, dove guarda le prove, i piloti, si siede in mezzo agli altri in fase di brainstorming. Non gliel’ha insegnato nessuno. È una cosa che lei ha naturalmente. Magari un giorno sarà lei la prima campionessa nella storia della MotoGP».

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: Giulietta non sarà figlia unica

«Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina - racconta Francesca Sofia Novello a Diletta Leotta nella seconda puntata di 'Mamma Dilettante 2' - Io sono cresciuta con mia sorella ed ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione è una cosa che fa la differenza nel processo di crescita. Sarà vero ancora di più per Giulietta, che è la principessina di casa».

