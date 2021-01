Simakan-Milan, colpo di scena. La notizia clamorosa dalla Francia

SIMAKAN-MILAN, DUE MESI DI STOP PER IL DIFENSORE DELLO STRASBURGO. IDEA TOMORI

Mohamed Simakan si allontana dal Milan? Il 20enne (classe 20021) difensore dello Strasburgo si è infortunato a un ginocchio durante il match con il Lens e dovrà sottoporsi a un intervento in artroscopia. Per il suo ritorno in campo potrebbero volerci due mesi. Il club rossonero stava per chiudere la trattativa con la società francese (aveva offerto 14 milioni di euro più 3 di bonus), ma a questo punto, almeno per gennaio, l'affare potrebbe saltare e virare su altri difensori: in primis il 23enne Fikayo Tomori del Chelsea (poco spazio nei blues, 4 presenze stagionali, l'idea può essere un prestito: piace anche al Newcastle), con Bade del Lens e Kabak dello Schalke come le alternative.

Il giocatore a inizio gennaio aveva postato una storia su Instagram con le treccine rossonere e la scritta 'loading'. Su Simakan c'era anche il Lipsia, disposto a prendere il difensore subito lasciandolo sino al termine della stagione in Francia in vista della possibile cessione di Upamecano nella sessione estiva del mercato.

MEITE'-MILAN

A centrocampo il nome che sta vagliando il Milan resta quello di Meité, giocatore che per forza fisica può essere un buon cambio di Frank Kessie. I rossoneri pensano al prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto (a 7-8 mln) per il giocatore del Torino.

CONTI-FIORENTINA E ADDIO AL MILAN?

In uscita Andrea Conti, che la Fiorentina può prendere a titolo definitivo. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'agente dell'esterno di proprietà del Milan.

CALHANOGLU-MILAN, VERTICE PER IL RINNOVO

Nelle prossime ore ci sarà un vertice tra il Milan e l'agente di Hakan Calhanoglu: l'offerta dei rossoneri è di 3,5 milioni netti a stagioni per il rinnovo e può salire a 4 con i bonus. Il giocatore turco partiva attorno a quota 6, ma può scendere. La sensazione è che si possa trovare la fumata bianca, siglando il rinnovo del numero 10 rossonero (il cui contratto scade a fine stagione), ma le parti devono ancora avvicinarsi. Dopo Calhanoglu, il Milan stringerà i tempi per allungare il suo matrimonio con Gigio Donnarumma.