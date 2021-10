Simeone mette in ginocchio la Juventus. Allegri-bis sempre più flop

Simeone mette in ginocchio la Juventus. Festa per il Verona di Tudor

La Juventus perde ancora: Giovanni Simeone show al Bentegodi, il figlio del Cholo - dopo il poker alla Lazio di domenica scorsa - piazza una doppietta da urlo nei primi 14 minuti (secondo gol con tiro a giro da fuori) che stende la squadra di Massimiliano Allegri. Il Verona dell'ex, Igor Tudor, festeggia una vittoria importante che porta gli scaligeri a pari punti (15) proprio con la Juve.

Juventus ko anche col Verona. Allegri bis sempre più flop

Il gol di McKennie all'80° illude i bianconeri; gli ultimi dieci minuti vedono una Juve che prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma la rimonta non si compie. Per Dybala (uno dei pochi a salvarsi: traversa a fine primo tempo e miracolo di Montipò, che sventa il 2-2) e compagni siamo alla seconda sconfitta consecutiva (mercoledì era arrivato il ko all'Allianz Stadium con il Sassuolo) e quarta in undici partite. L'Allegri bis per il momento è un flop (in campionato sin qui sta facendo peggio di Pirlo): toccherà a Max trovare delle soluzioni per invertire la rotta.

Juventus, miraggio scudetto: anche per la Champions si fa dura

Un inizio di stagione da incubo per la Juventus, ferma a quota 13 punti e lontana (almeno) 13 lunghezze dalle capoliste Milan e Napoli (che hanno una partita in meno: rossoneri all'Olimpico contro la Roma e partenopei a Salerno senza Osimhen che ha un problema al polpaccio). I sogni di una rimonta scudetto sono sempre più sbiaditi: la sensazione è che questa Juve se non dovesse riuscire a cambiare registro faticherà ad agguantare un posto tra le prima quattro ( che si qualificano in Champions League): con Milan, Napoli e Inter che volano alto, oggi sembra esserci un solo posto in palio e le rivali (Roma, Atalanta, Lazio) sono agguerrite. L'unica buona notizia per questa Juve è che non siamo neanche a un terzo del campionato e c'è tempo per provare a sistemare le cose.

SIMEONE KILLER DELLA JUVENTUS. CHOLITO RE DI VERONA: "QUI HO TROVATO IL MIO EQUILIBRIO"

"E' un momento in cui sto bene. Ho lavorato tanto e sono contento di questo equilibrio. Tutto mi fa stare bene, in mezzo a ragazzi che mi danno tanto, sento energia e fiducia. Spero di poter andare avanti così facendo sempre di più, devo godermi il momento e continuare così". Sono le parole ai microfoni di Dazn dell'attaccante del Verona, Giovanni Simeone, autore della doppietta con cui la formazione scaligera ha battuto 2-1 la Juventus.

Tudor, la Juventus? Felice di guidare questo Verona

"Che dire della 'mia' Juventus? Parlo del 'mio' Verona. Sono felice, a Torino ho trascorso tanti anni, ma adesso voglio lottare qui. Faccio i complimenti ai giocatori che hanno dato tutto, potevamo fare ancora di piu' dopo il 2-0. Nella ripresa la Juve ha alzato il ritmo, creandoci qualche problema, ma ci siamo difesi bene", ha spiegato l'allenatore del Verona Igor Tudor a Dazn analizzando il successo per 2-1 sui bianconeri.