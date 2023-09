Sinner e Arnaldi, il cuore non basta: Italia cancellata dagli Us Open 2023

Jannik Sinner lotta, ma perde in 5 set contro Zverev agli Us Open (foto Lapresse)

Us Open, Sinner fuori, Zverev vince in 5 set

Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us Open, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa al quinto set. Il tedesco si è imposto sul 22enne altoatesino con il punteggio di 6-4, 3-6,6-2, 4-6, 6-3.

La sfida tra l'azzurro numero 6 del mondo e il tedesco numero 12 è durata quattro ore e 41 minuti strappando ripetuti applausi e ovazioni al pubblico di Flushing Meadows. Zverev nei quarti affronterà Carlos Alcaraz, giustiziere dell'altro azzurro Matteo Arnaldi in tre set, 6-3, 6-3, 6-4. La partita è stata durissima sul piano fisico e Sinner è stato condizionato dai crampi nel terzo set che non gli hanno permesso di portare a termine il match non nelle migliori condizioni. Per Zverev 56 vincenti e 16 ace, per Sinner 50 vincenti ma anche 67 errori non forzati e 7 doppi falli.

Alexander Zverev batte Sinner dopo una battaglia di 5 set (foto Lapresse)



Us Open, Sinner e Arnaldi out a testa alta

Il sogno azzurro agli Us Open evapora agli ottavi di finale ma sia Jannik Sinner che Matteo Arnaldi sono usciti con l'onore delle armi. Il 22enne altoatesino si è arreso solo in cinque set ad Alexander Zverev, dopo una battaglia infinita durata quattro ore 41 minuti chiusa sul punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Il 22enne sanremese, invece, è stato battuto da Carlos Alcaraz in tre set con un onorevole 6-3, 6-3, 6-4. Sinner ha lottato fino alla fine di una maratona spettacolare e durissima sul piano fisico che ha strappato ripetuti applausi e ovazioni al pubblico di Flushing Meadows. L'azzurro numero 6 del mondo ha pagato i crampi nel terzo set che lo hanno costretto a rientrare in panchina zoppicando e lo hanno condizionato nel resto della partita. Grazie a ripetuti massaggi, Sinner si è ripreso nel quarto set, vinto 6-4 su uno Zverev che appariva stanco, ma nel quinto sono riaffiorati i problemi e il campione olimpico ha chiuso con un 6-3. Per Zverev, numero 12 del mondo, 56 vincenti e 16 ace, per Sinner 50 vincenti ma anche 67 errori non forzati e 7 doppi falli.

Matteo Arnaldi (foto Lapresse) sconfitto da Carlos Aklcaraz, l'italiano esce a testa dagli Us Open



Il tedesco approda per la terza volta ai quarti degli Us Open dove troverà proprio Alcaraz che in poco meno di due ore ha messo fine al grande torneo dell'altro azzurro, Arnaldi. Il tennista ligure, al suo primo ottavo di uno Slam, ha mostrato bei colpi ed è stato più volte applaudito ma non è riuscito mai a mettere in discussione la partita nonostante il grande impegno. Per lui si profila comunque subito l'ingresso nella Top 50 e un futuro luminoso.

Il vincitore della sfida Alcaraz-Zverev troverà in semifinale uno tra Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Ai quarti è approdato anche Novak Djokovic che ha travolto in tre set, 6-2, 7-5, 6-4, il croato Borna Gojo. Il suo prossimo avversario sarà il padrone di casa Taylor Fritz, che ha battuto 7-6(2), 6-4, 6-4 lo svizzero Dominic Stricker.

Alcaraz ai quarti degli Us Open contro Zverev (foto Lapresse)



Colpo di scena nel tabellone femminile: eliminata la numero uno al mondo e campionessa in carica Iga Swiatek, superata 3-6, 6-3, 6-1 da Jelena Ostapenko. La polacca al termine del torneo cederà ad Aryna Sabalenko il n.1 nella classifica Wta.