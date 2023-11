Sinner batte Djokovic alle Atp Finals? La sentenza dei bookmakers!

Sinner e Djokovic, sfida alle Atp Finals

Alle Nitto ATP Finals di Torino si sfidano Sinner e Djokovic: Jannik nella prima giornata ha battuto in due set il greco Tsitsipas, mentre Nole è sucito vincitore nella sfida contro Rune. Ora ecco l'atteso testa a testa del "Gruppo Verde" tra il numero uno italiano (e quarto nel ranking Atp) contro il tennista più forte del mondo e detentore del record di Slam vinti (24 contro i 22 di Rafa Nadal e i 20 di Federer).

Sinner e Djokovic i precedenti

I confronti diretti dicono 3-0 Djokovic su Sinner. Alla memoria torna quel quarto di finale a Wimbledon 2022 quando Jannik andò avanti 2-0 prima di subire la veemente rimonta di Djoker (57 26 63 62 62). In precedenza un primo turno a Montecarlo nel 2021 (64 62) e successivamente un altro confronto sull'erba londinese quest'anno in semifinale con Sinner piegato 3/0 dal rivale (63 64 76) ma molto più in partita di quanto non dica il punteggio (e nel terzo fu a un passo dal break che gli avrebbe consegnato il set sul 5-6 e 15-40).

Sinner e Djokovic, cosa dicono i bookmakers

Chi vincerà questa volta? I bookmakers non hanno dubbi: sarà 4-0 Djokovic su Sinner nei loro confronti diretti. Quota basse sul successo del serbo numero uno al mondo: siamo tra 1,5 e 1,6. Chi ha voglia di 'rischiare' però trova una forchetta interessante a favore di Jannik: si va da 2,3 e 2,5 per chi crede nelle chance del tennista italiano.