Sinner distrugge Korda a Montecarlo. E a tavola vince con fettuccine e...

Jannik Sinner domina Korda e avanza agli ottavi dell'Atp di Montecarlo

Jannik Sinner si qualifica agevolmente agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.950.000 euro). Il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo (per il controsorpasso ad Alcaraz dovrà arrivare almeno in semifinale) e seconda testa di serie, vince senza problemi contro il 23enne statunitense Sebastian Korda, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 14 minuti.

Jannik Sinner vs Jan-Lennard Struff agli ottavi dell'Atp Montecarlo

Al prossimo turno affronterà il 33enne tennista tedesco Jan-Lennard Struff (numero 25 del mondo, best 21° a giugno 2023) che sta attraversando un buon momento di forma e ha sconfitto prima l'argentino Sebastian Baez in tre set e poi il croato Borna Coric (7/6, 6/1). L'avversario di Jannik Sinner non ha mai vinto un torneo Atp in singolare, centrando però 3 volte la finale (una nel 1000 di Madrid 2023 dove perse con Carlos Alcaraz), mentre sulla terra rossa da segnalare anche due ottavi di finale al Roland Garros (2019, 2021) in carriera.

Jannik Sinner, vince a tavola con le fettuccine al ragù

Dal campo alla tavola. Sinner su questo fronte è figlio d'arte - papà Hanspeter, come riporta Gambero Rosso, è cuoco per oltre vent'anni al Rifugio Fondovalle sulle Dolomiti dove praticava anzitempo una cucina zero waste. Jannik dopo aver vinto l'Open d'Australia (suo primo titolo Slam in carriera) come avevamo raccontato si era regalato una cena romana per festeggiare, con assaggio cacio e pepe, amatriciana, ravioli, seguiti da carbonara. Mentre, sempre secondo Gambero in occasione del trionfo al torneo Atp 1000 di Miami, per il fuoriclasse del tennis mondiale "cena molto sobria all'indomani della vittoria su Grigor Dimitrov, quando si è assicurato il torneo Atp 1000 diventando il secondo tennista più forte al mondo in classifica generale. Vittoria che a quanto pare – stando al video di Nino Luca per il Corriere della Sera – ha poi festeggiato al rientro a Monte Carlo, con uno dei suoi piatti preferiti: la fettuccina con il ragù di vitello del ristorante". E a Montecarlo, "Sinner si fa vedere nei locali più casual della città, come la pasticceria milanese Cova (che qui ha una sua sede), o da Avenue 31, al 31 di Av. Princesse Grace, dove mangia quella che ormai è ribattezzata fettuccina alla Sinner".