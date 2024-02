Sinner, cena romana con 4 primi (carbonara e..). Dalla Serbia: "Djokovic ha perso con Jannik, perché..."

Jannik Sinner, cena romana con 4 primi (carbonara e..)

Giornate romane intense per Jannik Sinner tra incontri, conferenze stampa e servizi fotografici. Il campione italiano ha scelto di cenare in uno dei ristoranti più amati dai tennisti quando vengono a Roma, ossia la Taverna Trilussa a Trastevere. "Jannik e il suo agente Joseph Cohen si sono accomodati intorno alle 21. Jannik, che dopo la vittoria dell'Australian Open ha raccontato di essersi sempre ispirato a Roger Federer, è stato fatto accomodare proprio al tavolo solitamente riservato al Magnifico quando viene a Roma - riporta la Gazzetta dello Sport - Jannik, che ama la buona cucina essendo cresciuto col papà cuoco, ha ordinato un tris di primi con amatriciana, cacio e pepe e ravioli, poi ha chiesto di provare anche la carbonara"

Sinner-Djokovic, dalla Serbia: "Novak aveva la febbre quando ha perso all'Australian Open"

Mentre l'Italia e il mondo del tennis celebrano il talento di Jannik Sinner, in Serbia si parla ancora della dura sconfitta subita da Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open. Un ko ancora più pesante se pensiamo che il 22enne campione italiano ha sconfitto Nole in 3 delle ultime 4 partite giocate contro (round robin a Torino e Coppa Davis, contro il successo di Djoker nella finale delle Atp Finals). Secondo alcuni giornalisti serbi - nel podcast Reketiranje Show - “Djokovic ha avuto la febbre la notte prima della semifinale – ha detto Luka Nikolic -. Era stato male per tre settimane, poi ha avuto una ricaduta. È per questo che ha giocato così nei primi due set: era visibilmente debole, non era in grado. In quelle condizioni, non gli è stato possibile giocare bene. Non voleva andare dal medico, di modo che i giornalisti non lo infastidissero e sollevassero un polverone”.

Va ricordato che dopo il match Djokovic aveva riconosciuto la superiorità di Jannik Sinner nella semifinale: “Oggi mi ha cancellato dal campo, è stato dominante. La mia invece è stata una delle peggiori partite giocate in uno Slam”, le sue parole.