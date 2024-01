Sinner, Sharapova e il balletto con Jannik. "Sapevo te ne saresti pentito"

Maria Sharapova, dopo la bellissima vittoria di Jannik Sinner (atteso a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni) in finale dell'Australian Open contro Daniil Medvedev ha rispolverato sul proprio profilo X un video divertentissimo in cui lei e il tennista italiano ballano e cantano insieme una canzone natalizia con le corna da renna sulla testa.

«Sapevo che un giorno te ne saresti pentito», ha scritto Maria Sharapova. Poi la leggenda del tennis mondiale ha elogiato lo stile di Sinner descrivendolo con tre parole: "Pazienza, equilibrio e classe".

I knew that one day you’ll regret this 🤣🤣 Congrats Champ!! patience, poise & class 🏆👏 pic.twitter.com/GwnQ2B4Esm