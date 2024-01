Sinner, giallo Sanremo 2024 e ritorno in campo (non a Marsiglia): quando rivedremo Jannik

Jannik Sinner, 'Sanremo o non Sanremo' dopo la vittoria dell'Australian Open 2024

Il trionfo all'Australian Open è già alle spalle, Jannik Sinner programma il futuro. Il 22enne tennista italiano ormai punta alla corona di Novak Djokovic nel ranking Atp, ma oltre al numero uno del mondo sebo dovrà superare anche Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev che ha sconfitto nella finale giocata alla Rod Laver Arena di Melbourne (qui le nuove classifiche aggiornate col distacco dell'italiano dai primi 3 al mondo). La strada è ancora lunga e non sarà comunque semplice, perché la concorrenza è agguerrita e motivata a prendersi al più presto una rivincita sul 22enne campione altoatesino. I prossimi impegni di Jannik Sinner? Intanto c'è da sciogliere il nodo Sanremo.

Sinner a Sanremo 2024? Jannik confessa i suoi dubbi dopo la vittoria dell'Australian Open

Amadeus sogna di avere il tennista azzurro sul palco del teatro Ariston (dopo che due anni fa quando ospitò Matteo Berrettini), ma il vincitore dell'Australian Open non è convinto. "Sono negato in tutto quello che riguarda il canto e il ballo. La mia priorità rimane il tennis e se un po’ mi conosco, io a Sanremo non ci vado", ha spiegato Sinner dopo la vittoria contro Daniil Medvedev.

Jannik Sinner no a Sanremo 2024? Amadeus non si arrende

Amadeus però non demorde e continua a sognare di convincerlo. "Tutti me lo chiedono, ovviamente c'è la grande gioia di vederti a Sanremo” ha detto il presentatore in un video social. Il conduttore del Festival lancia un appello a Sinner: “Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno".

Jannik Sinner a caccia di Djokovic e Alcaraz: la stagione del tennis tra Slam, Master 1000 e Olimpiadi di Parigi 2024

Il focus di Sinner è quelo di continuare la scalata verso la vetta del tennis mondiale e proseguire al meglio una stagione piena di grandi impegni: 3 Slam ancora da giocare (Roland Garros, Wimbledon, Us Open), i 9 Master 1000 (si parte il 6 marzo con Indian Wells, poi Miami dal 20 e in primavera anche ovviamente gli Internazionali di Tennis a Roma dall'8 maggio), le Nitto Atp Finals di Torino (dove il sogno è di vederlo trionfare dopo la finale persa con Djokovic a novembre), magari sognando un bis in Coppa Davis con l'Italia. Senza contare che questo 2024 avrà pure le Olimpiadi di Parigi 2024 (dal 27 luglio a 4 agosto sulla terra rossa di Parigi, alla vigilia dell'estate sul cemento americana con i Master 1000 di Montreal e Cincinnati che precedono l'Open degli Stati Uniti).

Jannik Sinner, forfait all'Atp 250 di Marsiglia dopo la vittoria dell'Australian Open

Ecco perché Sinner programma con estrema razionalistà il suo anno e, avendo appena vinto l'Australian Open ha scelto di rinunciare all'Open 13 Provence di Marsiglia che inizierà solo 8 giorni dopo il trionfo di Melbourne (5-11 febbraio). Tra l'altro in terra di Francia non avrebbe dovuto neanche difendere punti visto che l’anno scorso fu per attacco febbrile dovette dare forfait prima dell’ottavo di finale contro il tennista di casa Arthur Fils. Gli organizzatori sperano di sostituirlo nel tabellone con il semifinalista dell'Australian Open, Alexander Zverev.

Jannik Sinner road to... Rotterdam: rivincita con Medvedev della finale dell'Australian Open 2024?

A questo punto il ritorno in campo di Jannik Sinner in campo sarà al torneo di Rotterdam, il primo ATP 500 della stagione, appuntamento già caldo: 12 mesi fa il campione azzurro infatti arrivò sino alla finale persa dopo una lotta di 3 set contro Daniil Medvedev (7/5, 2/6, 2/6 in poco più di 2 ore e mezza). Fu l'ultima vittoria delle sei consecutive da parte del russo sul tennista italiano che da lì in poi lo ha sconfitto 4 volte su 4 e l'ultima poche ore fa all'Australian Open. Ci sarà la rivincita in terra d'Olanda?

Jannik Sinner e l'Italia della Davis al Quirinale da Mattarella

Sinner intanto giovedì pomeriggio sarà al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella che riceverà Jannik e la squadra italiana campione di Davis a Malaga, con lui dunque Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, capitan Filippo Volandri e il Presidente della FITP Angelo Binaghi. Grande attesa anche per una... special guest star: probabile che il tennista azzurro arrivi con il trofeo dell’Australian Open.