Sinner multi-milionario, incassi stratosferici per il numero 1 al mondo: patrimonio oltre i 50 milioni di euro

Sinner, incassi stratosferici per il numero 1 al mondo: patrimonio da multi-milionario

Jannik Sinner ha consolidato il suo status di numero uno mondiale aggiungendo un altro Masters 1000 alla sua collezione, assicurandosi la vetta della classifica fino alla fine dell'anno. Oltre ai trofei, anche i guadagni di Sinner sono stati notevoli. Dall'inizio dell'anno, il suo montepremi ha raggiunto quasi gli 11 milioni di euro, portando il totale dei guadagni in carriera a 25.614.000 euro, inclusi i premi dalle partite di doppio.

Il torneo di Shanghai da solo ha contribuito con quasi un milione di euro (986.000 euro), che si aggiunge ai premi dei grandi slam vinti durante l'anno, in particolare gli Australian Open (oltre 3 milioni di euro) e gli US Open (3,6 milioni di euro). Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, Sinner ha guadagnato quasi la metà del suo patrimonio da tennista professionista, a partire dal suo primo successo in un Masters 1000 a Toronto nell'agosto 2023, dove ha battuto Alex De Minaur in due set.

Importanti contributi ai suoi guadagni provengono anche dagli sponsor. Tra i principali ci sono Nike, Gucci e Rolex, oltre a campagne pubblicitarie per Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb e Intesa Sanpaolo. Da questi, Sinner guadagna altri 20 milioni di euro all'anno, con 15 milioni garantiti annualmente solo da Nike. Il patrimonio netto del campione 23enne è quindi stimato superare i 50 milioni di euro.

I guadagni di Sinner potrebbero aumentare ulteriormente nel 2024, con la sua partecipazione alla Six Kings Slam a Riad, un evento fuori dal circuito ATP con un montepremi record. Solo per la partecipazione, Sinner riceverà un milione e mezzo di euro, mentre il vincitore potrà incassare 6 milioni di euro. Oltre a Djokovic, tra i suoi rivali ci saranno Carlos Alcaraz, Holger Rune, Daniil Medvedev e Rafael Nadal, quest'ultimo in procinto di ritirarsi dopo le finali di Coppa Davis del prossimo mese.