Sinner-Nadal tv: diretta in chiaro. Master 1000 Roma, dove vedere la sfida

SINNER-NADAL TV, CANALE 20 IN DIRETTA

Jannick Sinner contro Rafa Nadal, grande attesa per la sfida al Master 1000 di Roma. Mercoledì 12 maggio, sul canale “20”, in esclusiva in chiaro, spazio al match di tennis tra Jannik Sinner e Rafa Nadal, valido per il secondo turno degli «Internazionali BNL d’Italia» di tennis.

Dallo spettacolare scenario del Foro Italico va in scena la sfida più attesa del torneo: quella tra la stella del tennis azzurro Jannik Sinner (numero 18 del ranking ATP) e Rafa Nadal, il fuoriclasse maiorchino (numero tre al mondo), che a Roma ha già trionfato nove volte.

Chi passa il turno affronterà il vincente tra Travaglia e il canadese Shapovalov. Sinner, nella prima giornata ha superato il francese Hugo Humbert, al termine di un match perfetto, concluso in due set.

La telecronaca della sfida è affidata a Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, nel 2010. Sempre dal Foro Italico, studi condotti da Lucia Blini con Francesca Schiavone.

Inviato sul campo per interviste e commenti, Federico Mastria

.Gli «Internazionali d’Italia» sono anche digital. In streaming su SportMediaset e su Mediaset Infinity (sito, app, smart tv) è possibile seguire i match in diretta, recuperarli in un secondo momento e rivedere i punti più interessanti. L’hashtag ufficiale è #Ibi21Mediaset.