Sinner si ritira dal torneo di Madrid, problemi all'anca destra

Sinner si ritira dal torne di Madrid

Colpo di scena. Nonostante le ultime voci vedessero il campione altoatesino pronto per il prossimo match, Jannik Sinner si ritira dal torneo di Madrid per il problema all'anca destra. Lo ha comunicato l'account ufficiale del torneo sui social: "Jannik Sinner - si legge nella nota - si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime".