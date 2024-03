Sinner soccorre la spettatrice colpita da un malore. Le immagini del gesto

Jannik Sinner soccorre la spettatrice colpita da un malore al torneo di Miami. Le immagini del gesto

Durante il match dei quarti di Miami tra Sinner e O'Connell a Miami interruzione per diversi minuti così da permettere i soccorsi ad una spettatrice svenuta probabilmente per il caldo. E' stato proprio il tennista italliano ad accorgersi del malore a a fermare l'incontro sul punteggio di 6-4, 2-0 per lui. Jannik ha subito preso acqua e e bevande energetiche dal suo frigo e le ha passate agli spettatori sugli spalti. Poi ha anche passato un sacchetto di ghiaccio. Quindi il match è ripreso e Sinner si è qualificato in semifinale contro Tomas Machac (che aveva scontitto Matteo Arnaldi ai quarti) e ha vinto anche contro di lui (vedi sotto).

Tennis: a Miami Sinner batte Machac in 2 set e conquista le semifinali

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner che approda alle semifinali del Masters 1000 di Miami, dopo avere raggiunto quelle di Indian Wells , battendo in due set (6-4, 6-2) il 23enne ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking che in Florida ha eliminato Rublev, Murray e Arnaldi. Nel match, durato un’ora e mezza, il tennista altoatesino ha sfruttato a dovere la possibilità di conquistare un break sul 4 a 3 nel primo set, vinto con un game a zero sul suo servizio, mentre nel secondo è subito passato in vantaggio arrivando a un 5 a 1 prima di concedere l'ultimo game al ceco sul suo servizio e quindi vincere al secondo match point. Nel prossimo turno Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev: sarà il loro primo incontro dopo la finale dell'Australian Open vinta in rimonta dal tennista italiano.