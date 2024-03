Sinner batte Shelton, quarti a Indian Wells. Ranking Atp, supera Alcaraz se...

Jannik Sinner vince contro l'americano Beh Shelton negli ottavi di Indian Wells e vince la diciottesima vittoria consecutiva, raggiungendo il terzo quarto di finale su tre tornei disputati in stagione (Australian Open, Rotterdam prima del Master 1000 americano). Arriva per il secondo anno di fila tra i primi 8 di Indian Wells.

E' testa a testa con Carlos Alcaraz per il secondo posto nel ranking Atp. Anche lo spagnolo è ancora in corsa nel torneo (quarti contro Zverev). Jannik Sinner diventerebbe numero 2 del mondo dopo Indian Wells se:

- Vince il titolo

- Perde in finale ma non contro Alcaraz

- Arriva in semifinale e Alcaraz esce al massimo ai quarti

Jannik Sinner batte Ben Shelton. Quarti di finale di Indian Wells contro Jiri Lehecka

Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39'.

Il vincitore dell'Australian Open affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17'.

Jannik Sinner stende Ben Shelton a Indian Wells. 'Forte mentalmente nei momenti importanti'

"Non è mai facile giocare contro di lui, non ti dà molto ritmo: è un avversario che mi fa crescere", spiega Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria in due set sullo statunitense Ben Shelton che lo qualifica ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. "Oggi non è stato un match semplice anche perché c'era un po' di vento -aggiunge il 22enne altoatesino-. Lui ha servito molto bene. Mentalmente sono stato forte soprattutto nei punti importanti del primo set. Ho avuto le mie chances, che sono riuscito a sfruttare. Sono sempre stato positivo, dopo il break del secondo set mi sono sentito meglio e ho spinto un po' di più. Sono contento della mia prestazione".