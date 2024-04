Sinner, sorpresa al torneo Atp di Montecarlo: svelate le teste di serie

Indian Wells, con il trionfo in finale contro Dimitrov, già alle spalle: Jannik Sinner è pronto a iniziare la stagione sulla terra battuta, da numero 2 del mondo. Primo appuntamento al torneo Master 1000 di Montecarlo, in programma dal 6 al 14 aprile.

E' stato ufficializzato l'ordine delle teste di serie in tabellone e il tennista italiano troverà subito sulla sua strada Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, dopo aver saltato Indian Wells, è regolarmente ai nastri di partenza del primo torneo 2024 sul rosso. E salvo colpi di scena o rinunce dell'ultimo minuto, sarà presente anche il re della terra battuta, Rafael Nadal che (utilizzerà il ranking protetto).

Nole numero 1 del seeding, seguito da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, poi Daniil Medvedev e Alexander Zverev. I primi 10 del ranking Atp sono tutti regolarmente al via, malgrado quello di Montecarlo,sia l’unico Masters 1000 in cui l’iscrizione non è obbligatoria per i migliori al mondo.

1) Novak Djokovic

2) Jannik Sinner

3) Carlos Alcaraz

4) Daniil Medvedev

5) Alexander Zverev

6) Andrey Rublev

7) Holger Rune

8) Casper Ruud

9) Grigor Dimitrov

10) Hubert Hurkacz

11) Álex de Miñaur

12) Stefanos Tsitsipas

13) Taylor Fritz

14) Ugo Humbert

15) Karen Khachanov

16) Alexander Bublik

