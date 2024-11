Sinner una certezza assoluta, battuto De Minaur. L'Italia in finale di Coppa Davis per il secondo anno di fila

Coppa Davis: Sinner batte De Minaur in 2 set. Italia in finale

L'Italia è in finale di Coppa Davis per il secondo anno di fila e domani dalle 16 affronterà l'Olanda a Malaga: gli azzurri hanno battuto 2-0 l'Australia grazie con il punto decisivo arrivato da Jannik Sinner che ha battuto 6-3, 6-4 Alex de Minaur. In precedenza, Marco Berrettini si era imposto in rimonta su Thanasi Kokkinakis per 6-7, 6-3, 7-5.

"È stata dura con tanti tifosi italiani in tribuna e un’atmosfera così è più facile far bene": lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo su Alex De Minaur che ha regalato all'Italia la seconda finale di Coppa Davis di fila.

"Matteo ha lottato e portato il primo punto, io volevo chiudere ed è andata bene", ha aggiunto, "è magnifico essere di nuovo in finale dopo un anno. Daremo il 100% con l’Olanda e vedremo come andrà". "Grazie mille a tutti!", ha aggiunto in italiano rivolgendosi al pubblico.

Sinner si conferma bestia nera di De Minaur: il punteggio di 6-3, 6-4 è stato più combattuto del 6-3, 6-0 della finale di Davis di un anno fa e speculare al 6-3, 6-4 rifilato all'australiano alle Finals di Torino.

L'altoatesino ha una striscia aperta di vittorie in singolare (13, complessivamente sono 72 nel 2024) e in Davis non perde da due anni ed è reduce da 8 successi di fila tra singolo e doppio.