Sofia Goggia compie 30 anni: "Festeggio a cena con Lindsey Vonn"

Sofia Goggia compie 30 anni: "Mi regalo una serata con Lindsey Vonn"

Sofia Goggia è pronta a festeggiare 30 anni: il 15 novembre è il giorno in cui la campionessa dello sci italiano e mondiale (medaglia d'oro olimpionica nel 2018 e argento a Pechino 2022 sempre in Discesa Libera) spegne le fatidiche 30 candeline. Un compleanno che arriva alla vigilia di un'altra grande stagione che avrà il suo club con i Mondiali di sci 2023 di Courchevel/Méribel, in Francia (dal 6 al 19 febbraio) - lei che ha un argento (supergigante a Åre 2019) e un bronzo iridato (slalom gigante a Sankt Moritz 2017) conquistati in carriera. La fuoriclasse bergmasca in questi giorni è a Copper Mountain (negli Stati Uniti) ad allenarsi e preparare le gare di Coppa del Mondo (dove detiene la Coppa di Discesa vinta tre volte: 2018, 2021, 2022).

E festeggerà con l'amica ed ex fenomeno dello sci, Linsay Vonn: "Anche l'anno scorso in questo periodo eravamo in Colorado: le compagne mi prepararono un tiramisù. Questa volta arriverà Lindsey Vonn, andremo a cena. Ci siamo sentite, le ho ricordato del compleanno e mi ha detto: "Let' s go out together". Ecco, mi regalo una serata con lei", le parole di Sofia Goggia al Corriere della Sera. Un regalo che si farebbe per i suoi 30 anni? "Vorrei provare a essere la persona che ancora non sono, garante dei miei valori. Vorrei regalarmi quell'enorme dose di coraggio che serve per essere integri fino in fondo. Forse riuscirei a essere la donna di cui avevo bisogno quando ero piccola".

Sofia Goggia mamma in futuro? "Un figlio potrebbe completare il mio essere donna"

Sofia Goggia fa un bilancio sui suoi 30 anni: «Se mi guardo indietro, dico che la Sofia dei 20 anni non avrebbe pensato di ottenere così tanto: ai Giochi ho un oro e un argento, ho vinto gare, medaglie mondiali, tre Coppe del Mondo di discesa; e in questo Paese sono qualcuno. Non immaginavo questo, ma questo è quello che mi ha motivato nel tempo». Si vede mamma, un giorno? «Ora che sbarco nei 30 mi guardo indietro. Ma il prossimo decennio sarà densissimo di cose e una donna, tra i 30 e i 40 anni, se pensa alla maternità deve programmarla. Non so che cosa il destino mi riserverà dopo il ritiro: mi piacerebbe laurearmi e vivere una vita appagante e ambiziosa, ma senza lo sci. E un figlio potrebbe completare il mio essere donna», spiega nell'intervista al Corriere della Sera.