Sorteggi Champions 2022/23: ecco le avversarie di Milan, Inter, Juve e Napoli

Fase a gironi Champions League: Juve-PSG, Milan-Chelsea, Inter-Bayern, Napoli-Liverpool!

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League, effettuato oggi (giovedì 25 agosto) riserva forti emozioni per i tifosi delle squadre italiane. A partire dal 7/8 settembre, il grande calcio europeo riparte con le sfide tra le migliori squadre del Continente. Le rappresentanti italiane dovranno dare il meglio da subito, viste le sfide mozzafiato che le attendono.

Il Milan affronta il Chelsea, oltre a Red Bull Salisburgo e Dinamo Zagabria. La Juve ha pescato il Paris Saint Germain, dal quale sta cercando di acquistare Paredes, ma proprio prima del sorteggio ha completato l'acquisto di Arkadiusz Milik dal Marsiglia. L'ex attaccante del Napoli rinforza la squadra di Allegri in vista di questa impegnativa stagione europea, con Benfica e Maccabi Haifa come altre rivali nel girone.

E' andata decisamente male all'Inter, sorteggiata con Bayern e Barcellona, ma anche al Napoli, che ha pescato Ajax, Liverpool e Rangers.

GRUPPO A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers Glasgow

GRUPPO B

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Bruges

GRUPPO C

Bayern Monaco

Barcellona

Inter

Viktoria Plzen

GRUPPO D

Eintracht Francoforte

Tottenham

Sporting Lisbona

Marsiglia

GRUPPO E

MILAN

Chelsea

Red Bull Salisburgo

Dinamo Zagabria

GRUPPO F

Real Madrid

Lipsia

Shakthar Donetsk

Celtic Glasgow

GRUPPO G

Manchester City

Siviglia

Borussia Dortmund

Copenhagen

GRUPPO H

PSG

JUVENTUS

Benfica

Maccabi Haifa

Calciomercato Juve: preso Milik (ex Napoli)

La Juve ha finalmente trovato il vice-Vlahovic. E' arrivato oggi, giovedì 25 agosto, a Torino Arkadiusz Milik, ex Napoli e Marsiglia. L'attaccante polacco ha effettuato le visite mediche e poi ha firmato un contratto fino al 2026,l a 3,5 milioni a stagione più bonus. Al Marsiglia vanno un milione di prestito oneroso e 7 per l'eventuale riscatto. Il Napoli conserva il 20% sulla vendita del giocatore. Un rinforzo necessario per l'attacco di Max Allegri, che affronta la nuova avventura europea, alla caccia della Champions League, il suo sogno proibito ormai dal lontano 1996.