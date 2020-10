Sorteggi Champions League live: Juve vs Barca. Inter col Real. Atalanta-Ajax

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE LIVE, I GIRONI

GIRONE A

Bayern Monaco (GER)

Atlético Madrid (SPA)

Salisburgo (AUT)

Lokomotiv Mosca (RUS)

GIRONE B

Real Madrid (SPA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Borussia Mönchengladbach (GER)

GIRONE C

Porto (POR)

Manchester City (ING)

Olympiacos (GRE)

Marsiglia (FRA)

GIRONE D

Liverpool (ING)

Ajax (OLA)

Atalanta (ITA)

Midtjylland (DAN)

GIRONE E

Siviglia (SPA)

Chelsea (ING)

Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA)

GIRONE F

Zenit (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

Lazio (ITA)

Club Brugge (BEL)

GIRONE G

Juventus (ITA)

Barcellona (SPA)

Dynamo Kiev (UKR)

Ferencváros (UNG)

GIRONE H

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester United (ING)

RB Lipsia (GER)

Istanbul Basaksehir (TUR)

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE LIVE, LE DATE

Inizio del torneo: 20-21 ottobre

Finale a Istanbul: 29 maggio

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE LIVE, SVELATO PALLONE ADIDAS PER FASE A GIRONI

È stato svelato il pallone firmato Adidas per la fase a gironi della Champions League, al via il 20 ottobre. "Per la prima volta - si legge sul sito dell'Uefa - il pallone e' caratterizzato da un design unico che crea profondita' attraverso la sovrapposizione di grafiche di colori diversi. Il design dinamico avvolge le celebri stelle royal blue, consentendo un riconoscimento immediato dell’identità della Uefa Champions League. All'interno degli esagoni, si passa da tinte color corallo a sfumature blu cielo che incarnano velocita' e luce. Insieme al suo aspetto rinnovato, il pallone è dotato della più recente tecnologia Adidas Performance. La superficie del pallone possiede inoltre un'innovativa trama che offre ai migliori giocatori del mondo una precisione e un controllo ancora maggiore sulla palla. Il nuovo rivestimento esterno della superficie - presente in tutti i palloni da gara ufficiali Adidas per la Uefa Champions League - offre una presa sicura e un controllo completo, mentre i pannelli incollati termicamente, garantiscono le massime prestazioni".