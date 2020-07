Sorteggi Europa League, Inter pericolo Bayer Leverkusen. E la Roma... Tabellone

EUROPA LEAGUE. ROMA O SIVIGLIA VS OLYMPIACOS O WOLVES

Se la Roma dovesse superare il Siviglia negli ottavi di Europa League - gara secca da giocare in Germania - incrocera' ai quarti una fra Olympiacos e Wolverhampton. E' quanto stabilito dal sorteggio effettuato oggi a Nyon in vista della Final Eight che si concludera' il 21 agosto a Colonia. Se la Roma dovesse superare il Siviglia e poi una fra Olympiacos e Wolverhampton, si giocherebbe il posto in finale con una fra Lask, Manchester United, Basaksehir e Copenaghen.

EUROPA LEAGUE. QUARTI, INTER O GETAFE VS RANGERS O BAYER LEVERKUSEN

Se l'Inter dovesse eliminare il Getafe negli ottavi di Europa League - gara secca da giocare in Germania - incrocera' ai quarti una fra Rangers e Bayer Leverkusen. E' quanto stabilito dal sorteggio effettuato oggi a Nyon in vista della Final Eight che si concludera' il 21 agosto a Colonia. Qualora l'Inter dovesse arrivare in semifinale se la vedrebbe con una fra Wolfsburg, Shakthar Donetsk, Eintracht Francoforte e Basilea.

EUROPA LEAGUE. ACCOPPIAMENTI QUARTI E SEMIFINALI

Questo il tabellone della Final Eight di Europa League, in programma in Germania dal 10 al 21 agosto, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon

QUARTI DI FINALE (10-11 AGOSTO)

1) Wolfsburg (Ger)/Shakthar Donetsk (Ukr)- Eintracht Fr. (Ger)/Basilea (Sui)

2) Lask (Aut)/Manchester United (Eng) - Basaksehir (Tur)/Copenaghen (Den)

3) Inter (Ita)/Getafe (Esp) - Rangers (Sco)/Bayer Leverkusen (Ger)

4) Olympiacos (Gre)/Wolverhampton (Eng) - Siviglia (Esp)/Roma (Ita)

SEMIFINALI (16-17 AGOSTO)



vincente 4 - vincente 2 vincente 3 - vincente 1