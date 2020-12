Sorteggi Europa League, Milan-Stella Rossa. Napoli e Roma... IL TABELLONE

Sedicesimi Europa League: Stella Rossa-Milan, Braga-Roma e Granada-Napoli

Le italiane hanno evitato Benfica, Salisburgo, Lille (che non poteva prendere il Milan) e Real Sociedad (che era nel girone del Napoli): i sorteggi dei sedicesicesimi di finale di Europa League? Stella Rossa-Milan (rivincita degli ottavi di Coppa Campioni del 1988 quando i rossoneri passarono ai rigori (partita di ritorno a Belgrado sospesa per nebbia sull'1-0 per i padroni di casa che avevano la qualificazione in mano dopo l'1-1 di San Siro e ripetuta il giorno dopo), andando poi a vincere la competizione), Braga-Roma e Granada-Napoli.

EUROPA LEAGUE, SEDICESIMI DI FINALE. TABELLONE

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-MILAN

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-ROMA

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-NAPOLI

Lille-Ajax

Psv-Olympiacos

Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk

LE DATELe gare di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, quelle di ritorno il 25 febbraio. Le fasce orarie restano le stesse, 18.55 e 21.