Spagna-Italia dove vederla? Nations League semifinali in tv e streaming. News!

Spagna-Italia dove vederla in tv e streaming, semifinali di Nations League le info

L'Italia di Roberto Mancini affronta la Spagna di De La Fuente in semifinale di Nations League giovedì 15 giugno alle 20.45 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi. In palio un posto in finale contro la vincente di Olanda-Francia (le due perdenti si giocheranno il terzo posto). Gli azzurri sognano un trionfo - a due anni da quello di Euro 2020 contro l'Inghilterra a Wembley - e cercando di dimenticare la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio giocati in Qatar a novembre dicembre 2022 che hanno visto il trionfo dell'Argentina di Messi sulla Francia di Mbappè (a proposito di World Cup, splendido secondo posto per gli Azzurrini Under 20 sconfitti solo dall'Uruguay in finale e l'ex Inter Cesare Casadei votato MVP del Mondiale). Spagna-Italia dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la semifinale di Nations League degli azzurri.

Spagna-Italia dove vederla in tv: Rai1

La partita tra Spagna e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20,45 con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Antonio Di Gennaro (a bordocampo Tiziana Alla)

Spagna-Italia dove vederla in tv: Sky

La semifinale di Nations League tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta tv anche in pay su Sky Sport Uno. Telecronaca Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi (bordocampo Marco Nosotti e Peppe Di Stefano)

Spagna-Italia dove vederla in streaming

Spagna-Italia si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW TV.

Spagna-Italia probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldè; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata, Gavi. All. De La Fuente

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Gnonto. All. Mancini.

