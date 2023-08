Spagna, la Fifa sospende il presidente Rubiales per il "bacio non consensuale"

Spagna, la Fifa sospende il presidente Federcalcio Rubiales per il "bacio non consensuale"

Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales potrebbe avere i giorni contati per il "caso Hermoso". Oggi infatti la Fifa lo ha sospeso da presidente della federazione calcistica spagnola, proprio per aver baciato sulle labbra Jennifer Hermoso, capitana della Nazionale spagnola, oltre a vietargli di avere contatti con lei. "Abbiamo deciso di sospendere provvisoriamente il signor Luis Rubiales da tutte le attività calcistiche a livello nazionale e internazionale", ha dichiarato l’organo di governo del calcio mondiale in un comunicato, spiegando che la sospensione durerà 90 giorni, in attesa del procedimento disciplinare. E anche il giudice disciplinare della Fifa Jorge Palacio è intervenuto per tutelare i "diritti fondamentali" di Hermoso e l’integrità del caso. Palacio, avvocato colombiano ed ex membro della Corte costituzionale che ha lavorato per i diritti delle donne, ha ordinato a Rubiales "di astenersi, attraverso se stesso o terzi, dal contattare o tentare di contattare la giocatrice professionista della nazionale spagnola di calcio, la signora Jennifer Hermoso, o il suo entourage".

Inutile l’ultima difesa della Federcalcio spagnola che era andata all’attacco della Hermoso e in difesa del suo presidente Luis Rubiales: "Le immagini parlano chiaro e mostrano che Luis Rubiales non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale. È stata lei ad avvicinarsi a lui" e per quest’ultimo aspetto sono allegate anche delle foto. È questa la sintesi di un lungo comunicato diffuso dalla Federazione calcio spagnola che replica duramente all’intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non cambieranno i vertici federali.