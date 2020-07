Sport e scommesse: le preferenze degli italiani

Il rapporto tra scommesse sportive e gli italiani si è evoluto nel corso degli anni. Oggi si gioca su molti più eventi e soprattutto da mobile

L’emergenza Covid-19 ha portato a un blocco di tutte le attività non essenziali. Per diversi mesi milioni di italiani sono stati costretti in casa e solo le aziende in ambito medico e sanitario o riguardanti l’approvvigionamento di beni di prima necessità, come ad esempio supermercati e negozi di alimentari, hanno potuto continuare a operare. Anche lo sport si è fermato, insieme all’indotto ad esso associato.

Scommesse sportive: con l’emergenza Covid-19 lo sport si è fermato

Per gli appassionati sono state stranissime le domeniche senza calcio, il sabato sera senza gli anticipi di campionato. Durante il lockdown gli italiani si sono fermati insieme agli atleti e per gli scommettitori la mancanza delle partite di calcio, di basket o un incontro di tennis, è stata ulteriormente acuita dal fatto di non poter scommettere sui risultati.

Scommesse sportive: dalla schedina alle scommesse online

In Italia il mondo delle scommesse si è notevolmente evoluto negli ultimi decenni. In passato non era possibile scommettere sugli eventi sportivi, ed era legato in modo quasi del tutto esclusivo alla celeberrima schedina (solo chi non è più giovanissimo ricorderà): 13 partite, tutte quelle di serie A e alcune delle Serie minori, e la famosa scelta fra 1, X e 2, ovvero vittoria della squadra di casa, pareggio o vittoria della squadra in trasferta. Da allora le cose sono notevolmente cambiate con l’arrivo dei centri scommesse, dove poter puntare sui risultati, scegliendo se indicare la squadra vincente o il risultato esatto o il nome dei marcatori. Un’enorme varietà di soluzioni, da giocare eventualmente in combinazione fra di loro scommettendo su più cose dello stesso match o sui risultati di diverse partite.

Ovviamente non esiste solo il calcio, anche se chiaramente in Italia è il settore dominante. Fra gli altri sport, molto seguito anche il basket, sia quello del Campionato italiano che l’Eurolega, ma soprattutto l’NBA, il campionato americano, probabilmente uno dei più affascinanti al mondo in assoluto. Poi non vanno dimenticati anche il tennis, con il suo circuito di tornei internazionali, e la pallavolo.

Scommesse online: gli italiani preferiscono puntare su smartphone e tablet