Urbano Cairo gol: La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti nuovo vicedirettore

Stefano Agresti vicedirettore de La Gazzetta dello Sport. Cairo: “Giornalista di qualità ed esperienza"

Si amplia la squadra di direzione de La Gazzetta dello Sport con la nomina di Stefano Agresti come vicedirettore.

“Giornalista di qualità ed esperienza, Stefano Agresti supporterà il direttore Stefano Barigelli nello sviluppo del sistema Gazzetta sul digitale” commenta l’editore Urbano Cairo.

Chi è Stefano Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport

Stefano Agresti è nato a Barberino di Mugello nel 1967. Ha cominciato in un piccolo quotidiano fiorentino, La Città. Dal 1992 a Tuttosport, ha seguito per dieci anni come inviato la Juventus, il Torino e la Nazionale, che ha accompagnato in due Mondiali e due Europei. Per dieci anni è stato vicedirettore del Corriere dello Sport, a Roma. Ha diretto Calciomercato.com per sei anni e ha scritto per il Corriere della Sera. E’ stato ospite a trasmissioni televisive di Rai, Mediaset e SKY. Laureato in Scienze Politiche nel 2022 è stato chiamato da La Gazzetta dello Sport per guidare la redazione digitale con il ruolo di caporedattore.