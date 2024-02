Superbowl 2024, Kansas City Chiefs leggendari. Taylor Swift scatenata per Travis Kelce

Superbowl 2024 ai Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers battuti

Il Superbowl 2024 (58° edizione) se lo aggiudica Kansas City: Chiefs battono al rush finale i San Francisco 49ers per 25 a 22. Decisivo il touchdown di Mecole Hardmanal supplementare. Miglior giocatore in campo ancora una volta Patrick Mahomes, autore di due touchdown.

Superbowl, Kansas City Chiefs trionfo. Taylor Swift scatenata per Travis Kelce

In tribuna all'Allegiant Stadium di Las Vegas a tifare per i Kansas City Chiefs dove gioca il fidanzato Travis Kelce presente la pop star Taylor Swift - rientrata dal Giappone dopo 4 spettacoli sold out al Dome di Tokyo - accompagnata dall'amica Black Lively. Presenta anche il rapper Ice Spice nella notte delle leggenda per i Chiefs che si sono confermati campioni per il secondo anno consecutivo.

Travis Kelce, tight end di Kansas City, squadra per cui gioca dal 2013 - quando venne scelto al terzo giro del Draft (63°) dopo gli anni all'Università di Cincinnati - ha vinto tre Super Bowl (LIV, LVII) ed è stato convocato 9 volte per il Pro Bowl (l’All Star Game della Nfl), conquistando il titolo di Mvp nel 2016.