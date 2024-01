Supercoppa incredibile, fischi arabi per il minuto a Gigi Riva. Ecco perché

Supercoppa Italiana incredibile, fischi arabi per il minuto a Gigi Riva

Prima dell’inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa, Napoli e Inter è stato osservato un minuto silenzio per ricordare il grande Gigi Riva. Non era stato effettuato nel primo tempo perché la notizia della morte di Rombo di Tuono era arrivata troppo tardi.

Malgrado l’altoparlante avesse spiegato in inglese le ragioni del raccoglimento, il pubblico arabo quando è apparsa la foto dell'indimenticabile campione della nazionale italiana e del Cagliari ha fischiato.

Gigi Riva, fischi durante il minuto di silenzio in Supercoppa. Ecco perché. Stesso episodio per Beckenbauer

Secondo quanto ricostruito dalla Lega di Serie A, i fischi – forti e che sono stati uditi chiaramente in televisione - sarebbero dipesi dal fatto che nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto. Una cosa che è stata vissuta con fastidio dal pubblico arabo. In risposta a questo atteggiamento, i tifosi italiani presenti sugli spalti hanno applaudito, per onorare il ricordo di Gigi Riva.

La stessa scena, identica, nello stesso stadio era accaduta alcuni giorni durante il minuto di silenzio in memoria di Franz Beckenbauer. Il Kaiser era stato ricordato prima della semifinale di Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Atletico Madrid.

Gigi Riva: Malagò, 'minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive in Italia'

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, "invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria di Gigi Riva"

Gigi Riva: Gravina, 'a Coverciano ci saranno le bandiere a mezz'asta'

"Faremo di tutto per ricordare Gigi Riva, un grandissimo uomo. A Coverciano ci saranno le bandiere a mezz'asta". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a Tg2Post parlando della morte di Gigi Riva, ex attaccante e team manager della Nazionale scomparso oggi.

Gigi Riva: Gravina, 'icona e riferimento di tantissime generazioni'

"Gigi Riva è stato e sarà un monumento nazionale, una icona e un riferimento di tantissime generazioni. E' stato un uomo che ha portato la sua isola nel cuore ed ha dimostrato di essere un grandissimo uomo. Ha donato la sua vita sportiva sentendosi l'orgoglio di appartenere alla maglia azzurra. Vestendo la maglia azzurra'". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a Tg2Post parlando della morte di Gigi Riva.

"Questi grandi campioni e protagonisti del calcio e dello sport tramandano questi valori. I ragazzi sanno chi è Gigi Riva, quello che ha rappresentato e rappresenterà. Noi sappiamo che quel piccolo seme resterà nelle coscienze di giovani atleti", ha aggiunto Gravina.