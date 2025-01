Supercoppa: Inter-Atalanta 2-0. Doppietta di Dumfries

L'Inter è la prima finalista della Supercoppa Italiana di calcio. Merito di Denzel Dumfries autore di una spettacolare quanto inaspettata doppietta. Nel complesso la squadra di Inzaghi si è dimostrata superiore ai rivali confermandosi "bestia nera" di Gasperini che perde la settima sfida con l'allenatore Campione d'Italia.

La cronaca della partita

L'Inter parte bene ed al primo minuto confeziona già la prima nitida palla gol fallita da Lautaro prima e Mkhitaryan poi, il tutto in uno stadio prevalentemente schierato con i detentori dello scudetto. L'Atalanta non riesce ad incidere come al solito forse anche per la sttrana formazione messa in campo con l'esclusione contemporanea di Lookman, De Ketelaere ed Ederson, i tre pilastri della squadra.

L'Inter sfiora più volte la rete del vantaggio con un Lautaro che conferma il suo periodo no fallendo diverse occasioni, una clamorosa per il 3-0 nel secondo tempo a tu per tu con Carnesecchi (il migliore in campo dei suoi).

In questo dominio complessivo però un errore di Bastoni metteva Scalvini solo davanti a Sommer per la più facile delle reti; il colpo di testa del giovane atalantino però si rilevava un passaggio diretto nelle mani del portiere svizzero.

La partita si sblocca ad inizio ripresa con Dumfries che in area prima controlla poi in rovesciata mette la palla nell'angolo. rete replicata dieci minuti dopo sempre dall'esterno olandese con un tiro da fuori area che sbatte sulla traversa e finisce in rete.

L'Atalanta trovava con ederson la rete del 2-1 che avrebbe potuto riaprire la partita ma il gol veniva annullato per fuorigioco dal Var. La squadra di Gasperini poi falliva in mischia un altro paio di occasioni mentre dall'altra parte era Lautaro a sprecare quello che non si poteva sprecare.

I nerazzurri del presidente Marotta conquistano così la finale dove affronteranno la vincitrice della sfida di domani alle 20 tra Juventus e Milan.