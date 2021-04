Superlega crolla: Chelsea-City si ritirano, il caso Agnelli scuote il web

SUPERLEGA SI SFALDA: CITY-CHELSEA ADDIO. LE ALTRE 4 INGLESI PRONTE AL RITIRO. BARCELLONA E ATLETICO MADRID VERSO IL PASSO INDIETRO

La Superlega sta implodendo e sole 48 ore dall'annuncio della sua creazione. Notizie clamorose rimbalzano dall'Inghilterra dove il Manchester City ha deciso di ritirarsi e il Chelsea il preparando la documentazione per richiedere di uscire dal Nba del calcio. Ma non finisce qui. Il Manchester United medita di seguire le due sorelle inglesi (e si sarebbe dimesso il presidente esecutivo Ed Woodward). A ruota anche Arsenal, Liverpool e Tottenham sono pronte al passo indietro. Dall'Inghilterra alla Spagna: Atletico Madrid e Barcellona ci stanno ripensando. “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro”, ha detto il presidente blaugrana Joan Laporta.

SUPERLEGA, NO DI NAPOLI E ROMA

In Italia intanto Aurelio De Laurentiis aveva smentito le voci che davano il Napoli contattato da Jp Morgan per entrare in Superlega: "JP...chi? La scorsa notte dormivo", ha scritto su Twitter. La Roma è uscita allo scoperto, dicendo pubblicamente no al progetto Superlega. "Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una "super league" divisiva. L'As Roma è fortemente contraria a questo modello ''chiuso'', perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo", è il dei giallorossi contro la Nba del calcio definita come 'divisiva' e 'chiusa'. "Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti" aggiunge il club giallorosso. "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l'Eca e l'Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato", conclude la Roma.

"ANCHE ANDREA AGNELLI SI E' DIMESSO", POI LA JUVE SMENTISCE

Dopo il passo indietro del presidente del Manchester United, si sono rincorse voci sulle dimissioni anche da parte di Andrea Agnelli, che tuttavia sono state smentite dalla Juventus. Tuttavia, vista la bruttissima piega presa dal progetto della Superlega, è probabile che anche nei prossimi giorni la permanenza del timoniere bianconero, che tanto si è speso per questa iniziativa, venga messa in discussione.