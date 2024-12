Superlega diventa 'Unify League'. Spallata a Champions/Uefa: come funziona e dove si vedrà il nuovo torneo

Superlega/Unify League, Real Madrid: "Il sistema Uefa è finito"

La società A22 proprietaria del format The Super League (Superlega) ha presentato ufficialmente la nuova competizione - si chiamerà Unify League - con un format leggermente rivisto.

Nel corso di una lezione all'interno dell'università di Harvard il direttore generale del Real Madrid, José Ángel Sánchez ha confermato come la Superlega o Unify League sia la priorità del club blanco: “Gli attuali organi di governo del calcio sono come i musicisti del Titanic, il sistema come lo conosciamo è finito. Questa era la logica alla base della Super League ed è ancora più urgente ora. Il Real continuerà a lavorare sull’esecuzione dell’idea. Perché la Uefa dovrebbe governare una competizione quando i club si assumono tutti i rischi imprenditoriali?. La Uefa sta cercando di mantenere la propria posizione, ma sta solo soffocando l’innovazione".

Superlega diventa Unify League, il nuovo format del torneo alternativo a Champions e competizioni europee

Rispetto alla primissima versione (a inviti) nel nuovo format viene confermata la qualificazione attraverso i risultati sportivi dei campionati nazionali. Saranno 96 le squadre che prenderanno parte al torneo con suddivisione in 4 leghe: Star League, Gold League, Blue League e Union League. Nella divisioni Star e Gold ci saranno 16 squadre suddivise in 2 gruppi da 8 squadre. Per la Blue e la Union 32 squadre divise in 4 gruppi da 8. Nel girone si compila una classifica all'italiana con 14 partite per club a stagione 7 in case e 7 in trasferta. Le prime 4 classificate di ogni giorne nella Star e Gold league giocherano in scontri a eliminazione diretta partendo dai quarti di finale per Blue e Union si qualificheranno solo le prime due di ogni girone. La fase finale con turno in doppia gara andata e ritorno per i quarti e poi gara secca in campo neutro per semifinali e finali in stile final 4 da giocare in un posto unico.

Unify League, come funziona la nuova Superlega? Il format proposto da A22 / VIDEO



Superlega: nuovo format, nuovo nome (Unify League) e proposta ufficiale

Non più Superlega, ma 'Unify League'. L'A22 Sports Management ha annunciato la presentazione di una proposta a UEFA e FIFA per ottenere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee "la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo". Modificato dunque il sistema di accesso, che si baserà ora sul rendimento annuale nei campionati nazionali. L'A22 Sports Management aveva portato le istanze della competizione per club alla Corte di giustizia europea, vincendo il ricorso contro la posizione dominante dell'Uefa. Secondo la sentenza qualsiasi competizione, la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo, può essere avviata ufficialmente.

"La proposta di A22 - si legge in una nota - "incorpora i feedback ricevuti da una rilevante varietà di stakeholder del calcio nel corso degli anni e in particolare dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Una caratteristica chiave è il sistema di qualificazione rivisto, grazie al quale la partecipazione dei club è basata sulla performance annuale nei campionati nazionali. La proposta è anche pienamente allineata con la definizione Uefa del 'Modello Sportivo Europeo'. Il sistema di qualificazione annuale modificato è stato in gran parte sviluppato in seguito alle discussioni con i club, le leghe e altre parti. Queste discussioni sono aumentate significativamente dopo la sentenza della Corte, che ha generato un ambiente più costruttivo per un dialogo aperto".

"A22 è concentrata nell'assicurare la crescita sostenibile e lo sviluppo del calcio. Il nostro ampio coinvolgimento con i principali stakeholder ha fatto emergere una serie di sfide urgenti che il calcio deve affrontare, tra cui costi di abbonamento in aumento per i tifosi, un calendario sovraccarico per i giocatori, investimenti insufficienti nel calcio femminile e insoddisfazione per il formato e la governance delle attuali competizioni paneuropee - ha dichiarato Bernd Reichart, Ceo di A22 - La nostra proposta è concepita per affrontare direttamente queste sfide".

Superlega sulla piattaforma streaming free Unify

Al centro di questa nuova strategia c'è Unify, la piattaforma di streaming rivolto ai tifosi, annunciata nel dicembre 2023, che ospiterà tutte le partite in diretta. Unify offrirà sia la visione gratuita delle partite, supportata da pubblicità, sia abbonamenti premium a prezzi accessibili. Migliorerà anche drasticamente l'esperienza di visione a casa eliminando la necessità di più abbonamenti offrendo ai tifosi le funzionalità avanzate che si aspettano. Infine, connetterà per la prima volta i club direttamente con la loro fanbase globale. Per testimoniare concretamente la missione del progetto e l'importanza della piattaforma le competizioni proposte da A22 sono state chiamate 'Unify League'.

"Ora è il momento per tutti gli stakeholder, inclusi Uefa e Fifa, di apportare una vera innovazione che dia la precedenza all'esperienza e all'accessibilità dei tifosi, al benessere dei calciatori e al valore competitivo delle partite - ha aggiunto Reichart - Rimaniamo impegnati a promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco, la trasparenza e il dialogo costruttivo. I tifosi, i giocatori, i club, le leghe e gli altri gruppi che compongono la comunità calcistica meritano nulla di meno".